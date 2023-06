Rammstein: Christoph Schneider kommentiert die Vorwürfe

Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider meldet sich zu den aktuell kursierenden Vorwürfen gegenüber der Band zu Wort. Das Überraschende: In Teilen seines Statements distanziert sich der Musiker von seinem Band-Kollegen Till Lindemann. Zusammenhalten wolle man allerdings dennoch, so der Musiker.

Rammstein: Zwist in der Band?

„Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Mensch tief erschüttert. Euch als Fans sicherlich ebenfalls“, erklärt der Schlagzeuger in seinem Statement auf Instagram. Er konstatiert darüber hinaus, dass er nicht glaube, backstage sei etwas „strafrechtlich Relevantes“ geschehen. Weder habe er von derartigen Ereignisse persönlich mitbekommen, noch seien ihm diese durch jemanden der „hundertköpfigen Crew“ zugetragen worden, so der Musiker weiter, und fügt an: „Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die – wenn auch rechtlich okay – ich persönlich nicht in Ordnung finde.“

Schlichtung in Sicht?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Schneider (@christophschneider_official)



