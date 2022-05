Erneutes Engagement: Für die Ukraine-Hilfe versteigert Rammstein-Sänger Till Lindemann ein zweites Bild vom Erfurter Künstler Marc Jung .

Am Sonntag, den 24. April 2022, startete die Auktion, bei der Rammstein-Sänger Till Lindemann ein Bild des Erfurter Künstlers Marc Jung versteigert. Nachdem im März bereits 14.500 € gesammelt wurden, engagiert sich das Duo nun erneut. Lindemann und Jung eint der gemeinsame Appell an die Menschlichkeit. Der komplette Erlös kommt einer Hilfsorganisation zugute, die Menschen in der Ukraine unterstützt. Lindemann und Jung haben beide Freunde auf ukrainischer wie russischer Seite. Über den Instagram-Account des Rammstein-Sängers kündigte Lindemann die Versteigerung an. Gebote werden per e-Mail an info@charity-tl.berlin entgegengenommen. Über sein Label TL Berlin spendet Lindemann den gesamten Auktionserlös an die Ukraine-Hilfe.…