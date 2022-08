Rammstein gehen angeblich auch 2023 auf Stadiontour

Aus dem Hause Rammstein gibt es offenbar tolle Neuigkeiten für kommendes Jahr. So haben Sänger Till Lindemann, Gitarrist Richard Kruspe, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, Schlagzeuger Christoph Schneider, Bassist Oliver Riedel und Gitarrist Paul Landers beim letzten Konzert ihrer Europatour am 4. August im belgischen Ostende mutmaßlich angekündigt, dass sie 2023 wieder durch die Stadien dieser Welt zu tingeln gedenken.

Dies berichtet zumindest die Facebook-Fan-Seite „Rammstein Belgium“ (siehe unten). Zur Tournee für nächstes Jahr heißt es in einem Social Media-Post: „Bestätigt! Während der letzten Show in Park De Nieuwe Koers in Oostende in Belgien wurden die Flaggen und Länder angezeigt, in denen Rammstein 2023 auftreten werden. Dies ist eine provisorische Liste. Sicherlich kommen noch weitere Länder hinzu. In welchen Städten und wann die Gruppe spielen wird, werden wir hier in Kürze bekannt geben.“

Hierbei von einer offiziellen Bestätigung seitens der Band zu sprechen, mag etwas voreilig sein, wenn auf der Website der Formation diesbezüglich noch nichts zu sehen ist. Man könnte es eher einen „Teaser“ nennen. Des Weiteren behauptet „Rammstein Belgium“, dass folgende Länder „bestätigt“ sind: „Belgien, Litauen, Finnland, Polen, Frankreich, Dänemark, Slowakei, Niederlande, Portugal, Italien, Spanien, Ungarn, Österreich, Deutschland.“ Bis von offizieller Seite eine ordentliche Ankündigung diesbezüglich kommt, bleibt aber noch ein wenig Unsicherheit, ob das Sextett nächstes Jahr auch wirklich wieder die europäischen Stadien unsicher machen wird.

