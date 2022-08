Rammstein: Silvesterkonzert in München?

Groß, größer, Rammstein: Die Berliner Band hat sich offenbar einen neuen Schlag überlegt. Zum Jahreswechsel sollen die sechs Musiker ein Konzert in München geplant haben – für 145.000 Zuschauer.

Stadt muss noch zustimmen

Empfehlung der Redaktion Rammstein-Show in UK noch 18 Kilometer entfernt zu hören NDH Beim Stelldichein in englischen Coventry haben Rammstein es so laut krachen lassen, dass ihre Musik noch knapp 18 Kilometer weit entfernt zu hören war. Der mögliche Silvesterauftritt soll auf der Theresienwiese stattfinden, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Noch ist das Ganze aber nicht in trockenen Tüchern: Die Band hat bei der Stadt angefragt, diese soll noch im August entscheiden. Sollte die Münchner Politik sich dagegen entscheiden, könnte das Gelände der Zeche Zollverein in Essen zur Ausweichspielstelle werden. „München wäre aber erste Wahl“, so der städtische Wirtschaftsreferent und Tourismusbeauftragte Clemens Baumgärtner (CSU). Er begrüßt die Idee der Band – schließlich ziehen Rammstein auch viele Fans von außerhalb an, was der Stadt zugutekommen würde. Die Theresienwiese ist außerdem viele Menschen gewohnt. Nicht nur findet dort jährlich das Oktoberfest statt, in den Wochen vor Silvester ist auch das Winter-Tollwood geplant. „Da wäre sogar viel Interaktion möglich“, sinnierte Baumgärtner. Für den Rammstein-Auftritt sei außerdem eine Live-Übertragung geplant.



Problematisch könnte im Herzen Münchens lediglich die Lautstärke werden. Allerdings verfügt die Stadt wohl über Technik, die diese nach außen hin in Grenzen halten kann. Aktuell wird diese bei Großkonzerten in der Messe in Riem genutzt – dort spielen in den kommenden Tagen Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabalier.

Für Rammstein wäre es nicht das erste Silvesterkonzert: 2018 spielten sie in Mexiko am Strand.

