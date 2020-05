Rammstein: Hier kommt die Sonne

Wir erinnern uns mit den Protagonisten sowie Wegbegleitern wie Clawfinger-Gitarrist JOCKE SKOG daran, wie 1995 einer der strahlendsten Sterne am Musikfirmament aufging: Feuer frei!

Stoppschild zum Poppen

Perfektionisten haben den Hang, Dinge bis zum Äußersten auszudiskutieren. Ausgeprägte Charakterköpfe und gelebte Band-Demokratie, in der jeder Musiker eine gleichgewichtige Stimme besitzt, führt zudem zu weiteren Verzögerungen im Entscheidungsprozess. Diese Konstellation bringt bis heute alle Beteiligten im Zuge einer Produktion an den Rand ihrer Kräfte und bestimmt auch den Prozess zu HERZELEID 1995. Da die eigenbrötlerischen Macher von Rammstein von Beginn an größte Skepsis gegenüber dem Einfluss Außenstehender empfinden, entwickelt sich die Suche nach einem geeigneten Produzenten zum Spießrutenlauf.

Die erste Wahl fällt auf den Briten Greg Hunter, der sich einen Namen durch seine Aufnahmen mit Paul McCartney, Crowded House und Killing Joke gemacht hatte. Dessen Reaktionen nach einem Besuch im Proberaum sollen gelinde gesagt verhalten ausgefallen sein (angeblich sei er sogar eingeschlafen). Sein Ersatz heißt Jacob Hellner und ist zu diesem Zeitpunkt vor allem durch seine Arbeit mit Clawfinger bekannt, deren Debüt DEAF DUMB BLIND (1993) in Deutschland für über 250.000 verkaufte Einheiten mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. „Jacob erzählte uns von einer hochinteressanten deutschen Band, mit der er gerne zusammenarbeiten würde“, erinnert sich Clawfinger-Gitarrist Jocke Skog an den Enthusiasmus seines Landmanns. „Ihr provokativer Ansatz erinnerte ihn an unser Lied ‘Nigger’, das leider auch oft fehlinterpretiert worden war.“