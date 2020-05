Die METAL HAMMER Juniausgabe 2020: 25 perfekte Live-Alben, Rammstein, Grave Digger u.v.a.

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





***

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Die denkwürdigsten Live-Alben aller Zeiten

Erst mal keine Live-Konzerte, und bis Ende August auch keine Festivals – Corona bedeutet für alle Kunst- und Kulturschaffenden nichts weniger als eine Katastrophe und beschert auch unserer geliebten Metal-Szene einen seltsam leeren Sommer. Wir wollen trotzdem nicht auf unsere Dosis Live-Leben verzichten und haben deshalb die denkwürdigsten Live-Alben aller Zeiten gesammelt, um zumindest etwas headbangbare Atmosphäre in unsere und eure Wohnzimmer zu bringen.

Vollbedienung trotz entfallener Tournee: Lest hier HERZELEID-History, Rückschau auf die Anfänge und Wertschau.

Zum 40. Grave Digger-Jubiläum erzählt Chris Boltendahl alles zum neuen Album – und öffnet das Band-Fotoalbum.

Mit OBSIDIAN gewinnen die grummeligen Engländer unseren Soundcheck. Nick Holmes verrät die Details.

Exklusiv durften wir den Orchesteraufnahmen des kommenden U.D.O.-Albums WE ARE ONE beiwohnen.

Studio

Primal Fear, Feuerschwanz

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 256 mit Powerwolf, Paradise Lost, Feuerschwanz, Axel Rudi Pell, Sorcerer, Aversions Crown.

Ihr bekommt METAL HAMMER 06/2020 ab dem 13.05.2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!