Das eintägige LANowar-Event in der Gaming-Venue LVL kombiniert die Magie klassischer LAN-Partys mit dem lauten Spektakel eines Metal-Abends - mit dabei sind etliche Star-Gäste.

LVL, die Premium-Gaming-Venue im Herzen Berlins, die sonst Schauplatz für einige der größten E-Sport- und Gaming-Events in Deutschland ist, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy-Metal-Feier, bei dem Old School-LAN-Party auf laute Musik trifft. Stars der Rock- und Metal-Szene kommen zu LANowar, um sich die Controller zu schnappen und gegeneinander in verschiedenen Games anzutreten und Fans zu treffen. Mit dabei sind unter anderem Musiker von In Extremo, Versengold, Hämatom, Finntroll und Beyond The Black. Für Fans gibt es nicht nur die Möglichkeit, die Musiker zu treffen, sondern auch an Gaming-Turnieren teilzunehmen und Preise zu gewinnen, unter anderem in…