Rammstein: Plattenfirma Universal lässt Zusammenarbeit ruhen

Außerdem soll die Existenz der sogenannten "Suck Box" bei Rammstein-Shows ein offenes Geheimnis in der Branche gewesen sein.

Shelby Lynn hatte den Skandal um Till Lindemann und Rammstein losgetreten. Nachdem sie schließlich doch noch von der litauischen Polizei in einem fünfstündigen Videochat vernommen worden sei, beschlossen die Behörden jedoch, keine strafrechtlichen Ermittlungen einzuleiten. Aus Mangel an Beweisen. Dagegen hat die 24-jährige Irin nun schriftlich Beschwerde eingereicht. Die Entscheidung der Polizei muss allerdings noch von der Staatsanwaltschaft in Vilnius bestätigt werden. Gegenüber der Zeitung "WELT" stellte die Anklagebehörde klar, darüber noch keinen finalen Beschluss getroffen zu haben. Nichtsdestotrotz wundert sich Shelby über das litauische Auge des Gesetzes in der Causa Rammstein: "Ich habe gestern schriftlich Widerspruch eingelegt. Außerdem habe ich um…