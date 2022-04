Rammstein-Kiosk eröffnet am 09. April 2022 am Berliner Alexanderplatz

Foto: Bryan Adams. All rights reserved.

Infolge des fiktiv aufgezogenen Beauty-Kosmos im Rahmen der ‘Zick Zack’-Promotion eröffnet nun der themenbezogene Rammstein-Kiosk am Berliner Alexanderplatz (Alexanderplatz/Otto-Braun-Straße 70-72). Allerdings nur am Samstag, dem 09. April 2022, zwischen 10:00-14:00 Uhr! Nicht verpassen.

Empfehlung der Redaktion Rammstein investieren in schönheitschirurgische Klinik Industrial Metal , NDH Am morgigen 7. April um 18 Uhr veröffentlichen Rammstein ihr neues Lied ‘Zick Zack’ inklusive Video. Selbiges teasert die Band mit einem ulkigem Foto an. Denn: Für die physische Veröffentlichung ihrer neuen Single legt die Band das im Teenie-Style erscheinende „Zick Zack Magazin“ auf. Das 32-seitige Heft enthält unter dem Motto „Schöner, größer, härter“ neben Stories, Fotos und Interviews auch eine Leserbrief-Sparte mit dem Titel „Die Dr. Flake Botox-Box“, ein XXL-Plakat, sechs Poster sowie 30 exklusive Rammstein-Sticker. Außerdem liegt dem Heft eine 2-Track-Single-CD bei. Wer den Verkauf vor Ort nicht miterleben kann, hat die Möglichkeit, das Magazin über den offiziellen Rammstein-Shop oder bei Amazon zu ordern.

‘Zick Zack’ wird zudem als schwarze 7“-Vinyl veröffentlicht. Den Remix zum Song steuerten Boys Noize bei.

Auch die nächste METAL HAMMER-Ausgabe widmet sich dem achten Langspieler ZEIT der NDH-Pioniere. Im Rahmen eines umfangreichen Specials beschäftigen wir uns mit dem Phänomen Rammstein, wofür wir mit Personen aus dem engen Band-Umfeld gesprochen und exklusive Einblicke erhalten haben. Alle Infos dazu gibt es hier!

