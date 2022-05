Rammstein: Menschen mit Sehbehinderung dürfen Bühne ertasten

Am 15. Mai haben Rammstein ihre Stadiontournee gestartet — mit ihrem neuen Studiowerk ZEIT im Gepäck. Wer schon einmal ein Konzert von Till Lindemann und Co. besucht hat, weiß: Die Liveshows sind nicht nur ein musikalisches Erlebnis. Die Band bietet auch einiges fürs Auge. Eine riesige, facettenreiche Bühne, Videowände, Feuerfontänen und Pyrotechnik. Dumm nur, wenn man nicht so gut oder gar nicht sehen kann. Doch hier wollen die sechs Berliner nun ein wenig Abhilfe schaffen.

Es menschelt

Denn die Herren Lindemann, Kruspe, Landers, Schneider, Lorenz und Riedel werden (offenbar bei jedem Termin der angelaufenen Konzertreise) ein paar Menschen mit Sichtbehinderung eine kleine Freude bereiten. Die Auserwählten dürfen dann vor dem Auftritt auf die Bühne und selbige ertasten. Im zugehörigen Social Media-Post heißt es: „Du hast eine Sehbehinderung und ein Ticket für die Europe Stadium Tour? Rammstein lädt dich ein, vor der Show begleitet die Bühne zu ertasten und zu entdecken! Melde dich mit einem Nachweis deiner Sehbehinderung und unter Angabe der Show, für die du ein Ticket erworben hast, bei community@rammstein-management.de, um dich für einen Besuch zu bewerben.“

Wir finden: Das ist eine tolle Aktion, an der sich auch andere Bands und Künstler ein Beispiel nehmen sollten. Kürzlich gab es allerdings aufregende Nachrichten für all jene Fans, die am 20. und 21. Mai zu den Shows in Leipzig gehen wollen. Denn in der Red Bull Arena finden aufgrund der Neustrukturierung der Sitzbereiche Umbauarbeiten statt. So kann keiner Ticketbesitzerin und keinem Ticketbesitzer ihre auf der Eintrittskarte verzeichnete Platz garantiert werden. Darüber hinaus wird zudem der Stehplatzbereich umgebaut. Alle ursprünglichen Tickets für 20. und 21.05. in Leipzig sind daher ungültig. Kartenbesitzer müssen sich entweder eine aktualisierte Version bei Eventim herunterladen oder das Notfall-Team vor Ort aufsuchen.

