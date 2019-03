Rammstein posten 35 Sekunden langes Vorschau-Video

Es dürfte sich herumgesprochen haben: Rammstein haben am Donnerstag – also morgen – etwas vor, metal-hammer.de berichtete. Nun steigern die sechs Metaller die Neugier von Fans und Medien weiter. Man ist fast geneigt zu schreiben: ins Unermessliche. Das jüngste Appetithäppchen das uns Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider und Christian „Flake“ Lorenz vor die Füße werfen ist ein 35 Sekunden langes Video (siehe unten).

Bevorstehende Exekution?

Darin sind vier Bandmitglieder (Flake, Lindemann, Landers und Riedel) in Sträflingsanzügen zu sehen. Die Musiker stehen dabei unterm Galgenmast, haben die Stricke bereits um ihre Hälse gelegt und erwarten scheinbar ihre Hinrichtung. Auf der Brust von Paul Landers ist obendrein ein gelber Judenstern angeheftet. Am Schluss lassen Rammstein noch mal das lateinische Datum XXVIII.III.MMXIX, was für den 28. März 2019 steht, sowie das Wort „Deutschland“ in einer altdeutsch anmutenden Schrift einblenden.

Dieser weitere Anreiz nährt natürlich zusätzlich die Hoffnung, dass wir morgen tatsächlich einen neuen Rammstein-Song inklusive aufwendigem Video zu hören beziehungsweise zu sehen bekommen. Zuletzt hatte der Video-Regisseur Specter einige Bilder und kurze Slow-Motion-Clips geteilt, in denen unter anderem eine dunkelhäutige Königin Lindemanns Kopf unter dem Arm hält sowie in einer Art Gefängnis von Gitarrist Paul Landers und Drummer Christoph Schneider hinfort auf die Kamera zu schreitet.

Wir sind jetzt auf jeden Fall noch mehr auf morgen gespannt!