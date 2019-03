Rammstein: Was passiert am 28. März?

Es dürfte hinreichend bekannt sein, dass Rammstein mit den Arbeiten an ihrem neuen Album so gut wie fertig sind. Ein Indiz dafür ist, wenn schon mit Aktivitäten nach der eigentlich Musikproduktion begonnen wird. So sind gerade Fotos und Videos auf Instagram aufgetaucht, die ganz danach aussehen, als ob es sich um weitere Bilder aus dem neuen Video von Till Lindemann und Co. handelt.

In den Bildern und kurzen Clips auf dem Instagram-Account des angesagten Video-Regisseurs Specter wird zudem immer ein Datum genannt: XXVIII.III.MMXIX – Rammstein verwenden hier natürlich die lateinischen Zahlen und geben damit den 28. März 2019, sprich: diesen Donnerstag an. Da stellt sich natürlich die Frage, was an besagtem Tag passiert. Der Schluss liegt nahe, dass die Öffentlichkeit am Donnerstag den neuen Videoclip der Band zu sehen bekommt.

Sänger ohne Haupt

Ein weiterer Hinweis ist der Hashtag #duhastvielgeweint. Das könnte der Titel des neuen Songs sein. Könnte. Aber wir werden wohl bis zum 28.3. warten müssen, um herauszufinden, was Rammstein mit diesen Bildern anteasern. Die Band hat das Ganze überdies am Wochenende bereits auf Spotify angekündigt und dort diese kurzen Videos gezeigt. Angeblich hat die Band dafür sogar den Streaming-Dienst gehackt.

Weiterhin tauchen einige Band-Mitglieder in den Bildern mit der geheimnisvoll-anmutig rüberkommenden, dunkelhäutigen Königin auf (siehe unten). Einmal hält sie Till Lindemanns Kopf unter dem Arm, einmal schreitet sie in einer Art Gefängnis von Gitarrist Paul Landers und Drummer Christoph Schneider hinfort auf die Kamera zu. Wir sind auf jeden gespannt darauf, was auch immer am 28. März geschehen wird.