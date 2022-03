Rammstein posten Statement zum Ukraine-Krieg

Die Soloaktivitäten von Rammstein-Frontmann Till Lindemann spielten sich zuletzt hauptsächlich in Russland ab. Umso wichtiger ist es nun, Zeichen zu setzen. Dies tat Lindemann, indem er seine dortigen Konzerte (5.12. und 11.12. in Moskau und Nowosibirsk) absagte. Den Auftritt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew (am 16.11.) will er allerdings durchführen.

Rammstein ließen via Instagram verlauten, dass sie in Gedanken beim ukrainischen Volk und auch den russischen Bürgern sind (Rolling Stone berichtete zuerst). Ihre Worte teilen sie auf Englisch, Russisch und Ukrainisch. Der gesamte Wortlaut der Band:

Die Band Rammstein möchte ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen, das sich gegen den schockierenden Angriff der russischen Regierung wehrt. Vor allem in diesem Moment empfinden wir besondere Trauer über das Leid des ukrainischen Volkes. Jedes Mitglied der Band hat unterschiedliche Erfahrungen mit den beiden Ländern. Alle Mitglieder der Band haben Freunde, Kollegen, Partner und Fans in beiden Ländern. Wir erkennen die Verzweiflung an, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden, und wir wollen an die Menschlichkeit erinnern, die sowohl die russischen als auch die ukrainischen Bürger teilen.