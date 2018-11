Das Grammy-prämierte Hard Rock-Quartett Mastodon hat seine Rückkehr auf die Live-Bühnen mit einer ausgedehnten Tour durch Großbritannien und Europa bestätigt.

Als eine der international respektiertesten und einflussreichsten Heavy-Rock-Bands ihrer Generation treiben sich Mastodon musikalisch, lyrisch sowie kompositorisch immer weiter nach vorne und sind so zu ihrem eigenen musikalischen Genre gewachsen. Das aktuelle Album EMPEROR OF SAND (Review hier) wurde für den Titel 'Sultan's Curse' mit dem Grammy Award 2018 in der Kategorie "Best Metal Performance" ausgezeichnet, das Album EMPEROR OF SAND in der Kategorie "Bestes Rock Album" nominiert. Die Europatournee beginnt am 14. Januar 2019 in Belfast/Nordirland und endet am 17. Februar in Lissabon/Portugal. Unterstützt werden Mastodon bei allen Terminen von Kvelertak und Mutoid Man. Auch wird Neurosis-Mitbegründer Scott Kelly…