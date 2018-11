Rammstein: Stadiontournee zum neuen Album startet im Mai 2019

Alles auf Angriff bei Battle Beast: Die Finnen sind im Studio, machen uns heiß auf ihr nächstes Album, und die dazugehörige Tournee ist auch schon geplant.

Überaus erfolgreiche Headliner-Tourneen durch Europa, Konzerte in Russland und Asien, Nordamerika-Tourneen als Support von Größen wie Sabaton, Kamelot, Delain oder Leaves’ Eyes sowie zahlreiche Festival-Auftritte in aller Welt: Der "Bringer Of Pain"-Tour-Zyklus hat die finnischen Heavy-Metaller Battle Beast in Ecken des Globus' spielen lassen, von denen andere Bands lediglich träumen können. Battle Beast im Studio Nachdem sie mit ihrem aktuellen Werk im Gepäck rund 200 Shows gespielt hat, befindet sich die Band nun wieder im Studio, um ihr fünftes, noch unbetiteltes Album aufzunehmen. An einer Sache besteht aber schon jetzt definitiv kein Zweifel mehr: Auch ihr kommendes Werk wird wieder…