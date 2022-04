Rammstein-Tour soll 2022 offiziell stattfinden

Auf die nervenaufreibende Frage, die die Hirne zahlreicher Rammstein-Fans seit Monaten zermürbt, gibt es nun endlich eine offizielle Antwort. Die langersehnte Stadion-Tour der Berliner Metal-Institution findet statt. Und zwar zu und an den bislang bestätigten Terminen und Standorten. Danny Uhlmann, Sicherheitschef der Band, teilte die freudige Nachricht kürzlich über die Sozialen Medien mit. Auf dem Beitragsbild ist die geplante Tournee-Route von Rammstein zu erkennen. In der Bildunterschrift heißt es: „Nach zwei Jahren bald wieder auf Tour!“

Pandemiebedingt mussten Rammstein ihre im Frühjahr 2019 begonnene Tournee unterbrechen. Nachdem die Termine der Auftritte vorerst um ein Jahr verschoben worden waren, folgten weitere Verlegungen im Jahr 2021. Dass die langerwartete Tour im Jahr 2022 tatsächlich stattfinden würde, war bislang mit illusorischer Hoffnung zu vergleichen, doch endlich können Fans aufatmen. Rammstein ließen bereits unterschwellig vermuten, dass die Fortsetzung der Tournee in diesem Jahr geschehen soll, nachdem mehrfach die Veröffentlichung ihres nächsten Albums ZEIT als „Vorbote der stattfindenden Tour" angedeutet worden war. Mit dem Release des Titelsongs schien das Ganze plötzlich etwas realistischer, so richtig daran glaube wollte allerdings niemand.

Jetzt ist es jedoch offiziell: Die von 2020 und 2021 verlegte Rammstein-Tour beginnt am 15. Mai 2022 in Prag und endet am 04. Oktober 2022 in Mexico City. Abgesehen von den Kult-Klassikern dürfen wir uns vermutlich über brandaktuelle Rammstein-Stücke der am 29. April 2022 erscheinenden Platte ZEIT freuen. Tickets gibt es hier.