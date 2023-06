Neue Videos gibt es diese Woche unter anderem von Asking Alexandria, Motörhead und Thy Art Is Murder.

Auch diese Woche gibt es natürlich neues Videomaterial aus der Metal-Welt. Die Highlights haben wir für euch zusammengesucht. Am 9. Juni gibt es das neue Album II von Ray Alder. ‘Waiting For Some Sun’ ist schon mal ein hörenswerter Vorgeschmack, zusammen mit dem neuen Musikvideo. Düster und verzweifelt ist die brandneue Single ‘Dark Void’ von Asking Alexandria. Das passende Video liefert die Band gleich mit. Frauen-Power der Extraklasse gibt es von The Dark Side Of The Moon featuring Fabienne Erni im Lied ‘New Horizons’. Das Debütalbum METAMORPHOSIS ist ab sofort erhältlich. Bei Devildriver wird es diese Woche dramatisch, ‘This Relationship,…