Fans von Till Lindemann mussten in den letzten Jahren diverse Absagen ertragen. Nun gibt es neue Termine für eine Solotournee Ende 2023.

Nachdem Till Lindemann jüngst ein Teaser-Video für seine baldige Solotour veröffentlicht hat, legt der Rammstein-Frontmann nun flugs nach. So hat der gebürtige Leipziger nun direkt die Termine für jene Konzertreise veröffentlicht (siehe unten). Im November und Dezember dieses Jahres nimmt sich der Musiker 24 Städte in 13 Ländern vor. Zwölf Gastspiele davon steigen in Deutschland. Till Lindemann auf Solotour 2023: 08.11. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena 10.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle 12.11. Münster, MCC Halle Münsterland 14.11. Bamberg, Brose Arena 15.11. Lingen, Emslandarena 17.11. Frankfurt, MyTicket Jahrhunderthalle 18.11. Kassel, Eissporthalle 20.11. Trier, Arena 22.11. CZE-Prag, Tipsport Arena 24.11. SVK-Bratislava, Incheba Expo…