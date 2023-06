Zur Feier des 15. Geburtstags ihres Bestehens kommen die Gothic-Metaller Lord Of The Lost im März und April 2024 auf große Jubiläumstournee.

Zum 15. Band-Jubiläum geht es für Lord Of The Lost auf Tour! 15 Jahre Band-Geschichte, mehr als 500 Shows in fast 40 Ländern, 8 Studioalben, 3 Ensemble-Alben mit Orchester und fast 60 Musikvideos… Die Band ist eine Kreativmaschine, die sich 15 Jahre lang aus eigener Kraft den Weg durch die Musiklandschaft geebnet hat, ohne dabei jemals an nur einem Genre oder einer Szene festzuhängen. Der bewusste und riskante Tanz zwischen den Stühlen und das immer wieder Sich-Selbst-Neu-Erfinden wird Anfang 2023 letztendlich durch das Nummer-1-Album BLOOD & GLITTER gekrönt und führt die Band nun zum Eurovision Song Contest nach Liverpool. Eine…