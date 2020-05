Rammstein verschieben Stadiontournee

Der Festival-Sommer fällt aus. So gut wie alle hiesigen Metal-Open Airs haben ihre diesjährige Ausgabe abgesagt, da die Bundesregierung bis 31. August alle Großveranstaltungen zur Eindämmung des Conoravirus verboten hat. Insofern war klar, dass auch Stadionkonzerte bis Ende August nicht steigen werden. Rammstein hatten bislang abgewartet und haben nun ebenfalls ein Statement zu ihrer Tour abgegeben (siehe unten).

Selbiges liest sich wie folgt: „Wegen örtlicher Veranstaltungsbeschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19, welche nun fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadiontournee der Band im Jahr 2020 unglücklicherweise nicht stattfinden. Wir prüfen momentan, ob es möglich ist, die Termine neu anzusetzen, und werden jegliche Neuigkeiten so bald wie möglich veröffentlichen. Alle Tickets bleiben bis dahin gültig. Danke noch einmal für euer Verständnis und eure Geduld.“

Aufgeschobener Triumphzug

Der zweite Teil ihrer Konzertreise durch die Stadien Europas hätte am 25. Mai im österreichischen Klagenfurt am Wörthersee beginnen sollen. Im weiteren Verlauf hätten Rammstein dann unter anderem in Leipzig, Stuttgart, Zürich, Düsseldorf, Hamburg und Berlin ihre spektakuläre Show aufgefahren. Den Schlusspunkt wollten Till Lindemann und Co. am 4. August im dänischen Aarhus setzen.

Wollen wir hoffen, dass es irgendwie möglich ist, die angedachten Termine zu verschieben und die Tourstationen aufrecht zu erhalten. So wie man es von Rammstein kennt, ist wohl zu erwarten, dass dies kein Schnellschuss wird. Die Gruppe wird sich sicherlich die nötige Zeit nehmen und erst etwas verkünden, wenn absehbar ist, dass Großveranstaltungen europaweit wieder ausgerichtet werden dürfen.