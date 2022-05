Rammstein feuern derzeit aus allen Rohren. Die Tour durch die Stadien Europas hat kürzlich begonnen — und läuft trotz der ersten Unterbrechung eines Konzerts der Berliner überhaupt (in Leipzig wegen Gewitters) prächtig. Bislang haben Till Lindemann und Co. drei Musikvideos aus ihrem neuen Album ZEIT veröffentlicht — zu den Songs ‘Zeit’, ‘Zick Zack’ und ‘Angst’. Doch damit nicht genug: Bereits am morgigen Mittwoch, den 25. Mai, wollen die sechs Musiker einen weiteren Clip präsentieren.

Doch um eines möchte ich bitten

Wie Rammstein mit einem kurzen Teaser ankündigen (siehe unten), haben die NDH-Metaller ein Filmchen zum Track mit dem vielsagenden, augenzwinkernden Titel ‘Dicke Titten’ gedreht. In dem Appetitanreger sind Berge, Menschen in Tracht, Frauen in Dirndln mit ansehnlichen Ausschnitten beim Melken, eine Kuh und deren Euter zu sehen. Die Berliner wollen es demnach in der vierten Auskopplung aus ZEIT noch einmal richtig krachen lassen. So dürfen wir alle gehörig gespannt sein auf die Videopremiere von ‘Dicke Titten’ am 25.5. um 18 Uhr.

Kürzlich haben Rammstein bekanntgegeben, welche Supportacts die Konzerte der Tournee eröffnen werden. Wer vor der Coronapandemie bei einem der Open Air-Gastspiele der Herren Lindemann, Kruspe, Schneider, Riedel, Landers und Lorenz war, dürfte bereits eine Formation kennen. Denn die Berliner Band nimmt die zwei Pianoduos Duo Jatekok und Duo Abélard mit auf. Das Duo Jatekok supportete das Sextett bereits 2017 und 2019. Das Duo Abélard ist ebenfalls bereits mit der Formation aufgetreten. Bei den 14 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen sich die Fans auf das Duo Jatekok freuen.

ZEIT JETZT BEI AMAZON ORDERN!

RAMMSTEIN MIT DUO JATEKOK

15.05. CZ-Prag, Airport Letnany

16.05. CZ-Prag, Airport Letnany

20.05. Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05. Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05. AT-Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05. AT-Klagenfurt, Wörthersee Stadion

30.05. CH-Zürich, Stadion Letzigrund

31.05. CH-Zürich, Stadion Letzigrund

04.06. Berlin, Olympiastadion

05.06. Berlin, Olympiastadion

10.06. Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06. Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06. Hamburg, Volksparkstadion

15.06. Hamburg, Volksparkstadion

18.06. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

RAMMSTEIN MIT DUO ABÉLARD

22.06 DK-Aarhus, Ceres Park

26.06. GB-Coventry, Building Society Arena

30.06. GB-Cardiff, Principality Stadium

04.07. NL-Nijmegen, Goffertpark

05.07. NL-Nijmegen, Goffertpark

09.07. FR-Lyon, Groupama Stadium

09.07. FR- Lyon, Groupama Stadium

12.07. IT-Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

20.07. EE-Tallinn, Song Festival Grounds

24.07. NO-Oslo, Bjerke Travbane

28.07. SE-Göteborg, Ullevi Stadium

29.07. SE-Göteborg, Ullevi Stadium

30.07. SE-Göteborg, Ullevi Stadium

03.08. BE-Ostende, Park De Nieuwe Koers

04.08. BE-Ostende, Park De Nieuwe Koers