Rammstein ZEIT + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Hintergründe zum achten Rammstein-Album ZEIT sowie Honorationen, Bewertungen und aktuelle Interviews plus eine Hörprobe des neuen Kreator-Albums.

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo *** Rammstein Kommt Zeit, kommt Ra(mms)t(ein): Anlässlich ihres Ende April anstehenden achten Studiowerks ZEIT beschäftigen wir uns in einem umfangreichen Special mit dem Phänomen Rammstein und lassen Menschen zu Wort kommen, die das Berliner Sextett auf seinem Weg in Gold- und Platin-Regionen sowie ausverkaufte Stadien begleitet und mit kreativem Input unterstützt haben. Armored Saint In einer neuen Folge unserer…