Randy Blythe mit Lamb Of God am 12. November 2023 beim Mexico Metal Fest in Monterrey

Vor mittlerweile 14 Jahren schwor Randy Blythe dem Alkohol und den Drogen ab. In einem Interview mit dem Podcast The New Man spricht der Lamb Of God-Frontmann nun über seine enthaltsamen Erfahrungen. Auch der Mythos, dass kreative Köpfe nüchtern angeblich nicht ihr volles Potential ausschöpfen können, ist ein Thema. „Vor allem in Rock-Bands, und noch mehr in Metal-Bands, existiert dieser kulturelle Mythos.“ Sagt Blythe darüber. „Ich glaube, dass er sich langsam verändert. Die jungen Leute finden nicht mehr, dass es cool ist, wenn man total drauf ist. Als wir jung waren, war das noch anders. Es gehörte einfach dazu. Und es ist eine Lüge, eine riesige Lüge, dass man dieses Zeug braucht.“

Einfluss durch Literatur

Empfehlung der Redaktion Randy Blythe glaubt „definitiv an höhere Macht“ Heavy Metal Lamb Of God-Schreihals Randy Blythe wurde als Kind zwar christlich erzogen, fiel aber schnell von der Kirche ab. Der Sänger führt aus: „Ich habe auch an diesen Mythos geglaubt, nicht nur in Bezug auf die Musik, sondern auch aufs Schreiben. Wie jeder unsichere US-amerikanischer Typ in seinen Zwanzigern liebte ich es, Hemingway, Bukowski, Hunter S. Thompson und F. Scott Fitzgerald zu lesen. All diese hochgelobten, kanonischen, männlichen Autoren, die die moderne englische Literatur geprägt haben. Sie alle haben eine Sache gemeinsam: Sie haben wildes, männliches Zeug gemacht.“ Hier schließt sich der thematische Kreis. „Sie tranken exzessiv und haben sich ab und zu in sehr unschöne Situationen gebracht. Das wird zu einem wichtigen Punkt der Identität, das war bei mir dann auch so. In meinen Zwanzigern und Dreißigern habe ich all das gemacht, was auch die großen Schriftsteller taten. Ich habe viel getrunken, habe mich viel mit Frauen umgeben, hatte hier und da einen Faustkampf. Ich habe all das getan, was die Autoren auch taten, bis auf das Schreiben. Das ist der schwierige Teil.“

In der Musikszene sähe das ähnlich aus, meint Randy Blythe: „Die kulturelle Auffassung davon, was es bedeutet, in einer Heavy Metal-Band zu sein, ist ähnlich. Auch dass ich viele der Legenden, die einen exzessiven Drogenkonsum haben, persönlich kenne, hat nicht geholfen. Ich bin voll drauf reingefallen.“ Heute feiert der Musiker sein 14. Jahr ohne Alkohol und Drogen und vertritt öffentlich die Meinung, dass dies der beste Weg sei.

