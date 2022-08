‘Ravenbound’: Trailer gibt erste Einblicke

Fantasy-Rollenspiele kommen gut an – das zeigen die anhaltenden Erfolge der ‘The Elder Scrolls’-Reihe oder jüngere Titel wie ‘Elden Ring’. Bei ihnen einreihen will sich nun das Open World-Spiel ‘Ravenbound’, dessen Trailer auf der Gamescom veröffentlicht wurde.

‘Ravenbound’: Nordisches Thema

Empfehlung der Redaktion ‘Elden Ring’ bald im Xbox Cloud Gaming? Rollenspiel Fans vermuten, dass Spiele wie ‘Elden Ring’ bald über Xbox Cloud Gaming spielbar sind. Grund sind Änderungen im Microsoft-Store. In ‘Ravenbound’ tauchen Spieler in eine Welt ein, die von nordischen Mythen inspiriert ist. In Ávalt sind alte Götter am Werk, die Spielfigur ist ein „Seelenwirt“ für eine mächtige Waffe, „Rabe“ genannt. So soll die Welt von dunklen Mächten befreit werden – als Gegner sind im Trailer unter anderem Trolle und Hexen zu sehen. Diese sind mal einzeln, mal in Horden anzutreffen.



Stärker durch Tode

Was ‘Ravenbound’ von anderen Action-Rollenspielen unterscheidet, ist der Lebenszyklus der Figur: Fällt man im Kampf, geht der aktuelle Charakter verloren. Erlernte Fähigkeiten werden zwar behalten und an den nächsten „Seelenwirt“ weitergegeben, Ausrüstungen, Waffen oder Magie gibt es aber neu. Nur wenn man stirbt, kann man nämlich auf das Deckbau-Feature zugreifen und Karten wählen, die die Figur verändern. So kann es einen durchaus stärken, wenn man mal stirbt. „Fürchte alles und nichts“, drückt es der Entwickler Systemic Reaction auf der Steam-Seite des Spiels aus. „Bereite dich auf den Tod vor, Seelenwirt. Doch wisse, dass du mit jedem besiegten Gegner denen dienst, die nach dir kommen.“ Große Mächte zu besiegen, dauert eben mehrere Lebenszeiten.

Ein Veröffentlichungstermin für ‘Ravenbound’ steht noch nicht fest.

