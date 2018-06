Am 26. Oktober 2018 erscheint endlich das Western-Spiel „Red Dead Redemption 2“ von Rockstar Games. Bei uns gibt es alle wichtigen Infos zum Game.

Plattformen „Red Dead Redemption 2“ wurde bisher nur für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, sehr zum Ärger vieler PC-Spieler. Es bleibt aber noch ein klitzekleiner Funken Hoffnung, denn auch schon „GTA V“ (das letzte Spiel von Rockstar) erschien erst nur für Konsolen, kam knapp zwei Jahre später dann aber doch noch für den PC raus. Enttäuschte PC-Spieler haben bereits eine Petition auf change.org ins Leben gerufen, mit der sie Rockstar Games zum Umdenken bewegen wollen. Mehr als 65.300 Unterstützer haben zum aktuellen Zeitpunkt die Petition schon unterschrieben. Release „Red Dead Redemption 2“ wird am 26. Oktober 2018 für…