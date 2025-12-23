Toggle menu

Metal Hammer

Redaktions-Charts 2025: Amanda Dizdarevic

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Screenshot
My Little Man

Die besten Alben 2025:

  1. Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
  2. Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH
  3. Spite NEW WORLD KILLER
  4. Architects THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN
  5. Whitechapel HYMNS IN DISSONANCE
  6. Shadow Of Intent IMPERIUM DELIRIUM
  7. Bury Tomorrow WILL YOU HAUNT ME, WITH THAT SAME PATIENCE
  8. Landmvrks THE DARKEST PLACE I’VE EVER BEEN
  9. One Ok Rock DETOX
  10. Stick To Your Guns KEEP PLANTING FLOWERS

***
***

Die besten Metalcore-/Hardcore-Alben 2025
Das-Metaljahr-2025
