Redaktions-Charts 2025: Amanda Dizdarevic

Die besten Alben 2025:

Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH Spite NEW WORLD KILLER Architects THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN Whitechapel HYMNS IN DISSONANCE Shadow Of Intent IMPERIUM DELIRIUM Bury Tomorrow WILL YOU HAUNT ME, WITH THAT SAME PATIENCE Landmvrks THE DARKEST PLACE I’VE EVER BEEN One Ok Rock DETOX Stick To Your Guns KEEP PLANTING FLOWERS

