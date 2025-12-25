Toggle menu

Redaktions-Charts 2025: Björn Springorum

Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Springorum_Let Me Hear You Scream
Let Me Hear You Scream

Die besten Alben 2025:

  1. Der Weg einer Freiheit INNERN
  2. Sleep Token EVEN IN ARCADIA
  3. Heretoir SOLASTALGIA
  4. Gràb KREMESS
  5. The Great Sea NOBLE ART OF DESOLATION
  6. Agriculture THE SPIRITUAL SOUND
  7. Kadavar K.A.D.A.V.A.R.
  8. Deafheaven LONELY PEOPLE WITH POWER
  9. Messa THE SPIN
  10. Deftones PRIVATE MUSIC

