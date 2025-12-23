Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Redaktions-Charts 2025: Lothar Gerber

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch
Gerber_Diary Of A Madman
Diary Of A Madman

Die besten Alben 2025:

  1. The Butcher Sisters DAS WEISSE ALBUM
  2. Ghost SKELETÀ
  3. Daron Malakian And Scars On Broadway ADDICTED TO THE VIOLENCE
  4. Avatar DON’T GO IN THE FOREST
  5. Halestorm EVEREST
  6. Wucan AXIOMS
  7. The Darkness DREAMS ON TOAST
  8. Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION
  9. Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND
  10. Arch Enemy BLOOD DYNASTY

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Bestenlisten Jahresrockblick Lothar Gerber Redaktions-Charts Top Ten Toplisten
Redaktions-Charts 2025: Marc Halupczok
Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Die besten Alben 2025: Amorphis BORDERLAND Sodom THE ARSONIST Destruction BIRTH OF MALICE Paradise Lost ASCENSION Testament PARA BELLUM Coroner DISSONANCE THEORY Sacred Steel RITUAL SUPREMACY Avatarium BETWEEN YOU, GOD, THE DEVIL AND THE DEAD Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE Behemoth THE SHIT OV GOD Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch…
Weiterlesen
Zur Startseite