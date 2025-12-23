Toggle menu

Metal Hammer

Redaktions-Charts 2025: Marc Halupczok

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück.
Halupczok_Crazy Train3
Crazy Train

Die besten Alben 2025:

  1. Amorphis BORDERLAND
  2. Sodom THE ARSONIST
  3. Destruction BIRTH OF MALICE
  4. Paradise Lost ASCENSION
  5. Testament PARA BELLUM
  6. Coroner DISSONANCE THEORY
  7. Sacred Steel RITUAL SUPREMACY
  8. Avatarium BETWEEN YOU, GOD, THE DEVIL AND THE DEAD
  9. Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE
  10. Behemoth THE SHIT OV GOD

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
METAL HAMMER Podcast Folge 119 mit Ossy Hoppe
LONG BEACH, CALIFORNIA - SEPTEMBER 10: Musician Ozzy Osbourne signs copies of his album 'Patient Number 9' at Fingerprints...
Ossy Hoppe über Ozzy Osbourne. Ausführlicher Rückblick auf das Metal-Jahr. Mord an Rob Reiner, Aus bei Battle Beast u.a.
Live To Win – die Verlosung Der METAL HAMMER-Jahrespoll lockt mit Weihnachtsverlosung und fetten Preisen! Back In Black – das Metal-Update Trennungsmeldung aus Finnland: Battle Beast und Sängerin Noora Louhimo haben keine gemeinsame Zukunft. Wie geht es für beide Parteien weiter? Rob Reiner ist tot. Der Regisseur von ‘This Is Spinal Tap’ wurde ermordet – die Metal- und Medienwelt ist bestürzt. Heavy Metal Breakdown – der METAL HAMMER-Jahresrockblick Nur in METAL HAMMER bekommt ihr die 131 besten Metal-Alben des Jahres – unterteilt in 13 Metal-Subgenres und persönliche Lieblingsalben der Redaktions-Jury. Wer stellt das Album des Jahres? Don’t Talk To Strangers…
Weiterlesen
