Redaktions-Charts 2025: Robert Müller

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Mueller_Mr Crowley
Mr. Crowley

Die besten Alben 2025:

  1. Dormant Ordeal TOOTH AND NAIL
  2. Sunken LYKKE
  3. Teitanblood FROM THE VISCERAL ABYSS
  4. Messa THE SPIN
  5. Afsky FÆLLESKAB
  6. Yellow Eyes CONFUSION GATE
  7. 1914 VIRIBUS UNITIS
  8. Decline Of The I WILHELM
  9. The Great Old Ones KADATH
  10. Jade MYSTERIES OF A FLOWERY DREAM

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.

