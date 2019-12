Redaktionscharts 2019: Matthias Weckmann

Das wird Dich auch interessieren





Die besten Alben 2019:

1. Slipknot WE ARE NOT YOUR KIND

2. Rammstein unbetitelt

3. Killswitch Engage ATONEMENT

4. Within Temptation RESIST

5. In Flames I, THE MASK

6. While She Sleeps SO WHAT

7. Bad Religion AGE OF UNREASON

8. Amon Amarth BERSERKER

9. Korn THE NOTHING

10. Diamond Head THE COFFIN TRAIN