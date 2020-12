Redaktionscharts 2020: Anja Delastik

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Tallah MATRIPHAGY In Hearts Wake KALIYUGA The Ocean PHANEROZOIC II: MESOZOIC | CENOZOIC Bring Me The Horizon POST HUMAN: SURVIVAL HORROR (EP) Sólstafir ENDLESS TWILIGHT OF CODEPENDENT LOVE Zeal & Ardor CHANGE OF A NATION (EP) Fever 333 WRONG GENERATION (EP) Protest The Hero PALIMPSEST Dance Gavin Dance AFTERBURNER Auðn VÖKUDRAUMSINS FANGI Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.