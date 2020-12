Redaktionscharts 2020: Björn Springorum

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Idles ULTRA MONO The Medicine Dolls FILTH AND WISDOM Scott H. Biram SOLD OUT TO THE DEVIL Get Dead DANCING WITH THE CURSE Batmobile BIG BAT Jello Biafra And The Guantanamo School Of Medicine TEA PARTY REVENGE PORN Acht Eimer Hühnerherzen SOMNAMBULISMUS Psychotic Youth FOREVER AND NEVER Laura Jane Grace STAY ALIVE War On Women WONDERFUL HELL