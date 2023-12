Redaktionscharts 2023: Heidi Skrobanski

Passend zum Jubiläumsjahr unserer Metal-Queen stellt das METAL HAMMER-Team beim diesjährigen Jahresrockblick Songs von Doro (und Warlock) nach.

Die besten Alben 2023: ... And Oceans AS IN GARDENS, SO IN TOMBS Ne Obliviscaris EXUL Blackbraid BLACKBRAID II Soen MEMORIAL The Ocean HOLOCENE Katatonia SKY VOID OF STARS Heretoir NIGHTSPHERE Imperium Dekadenz INTO SORROW EVERMORE Bloodred Hourglass HOW'S THE HEART? Afsky OM HUNDREDE ÅR