Redaktionscharts 2023: Matthias Klepzig

Passend zum Jubiläumsjahr unserer Metal-Queen stellt das METAL HAMMER-Team beim diesjährigen Jahresrockblick Songs von Doro (und Warlock) nach.

Die besten Alben 2023: The Coffinshakers GRAVES, RELEASE YOUR DEAD Lana Del Rey Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Phantom Winter HER COLD MATERIALS Bell Witch THE CLANDESTINE GATE Hidden Orchestra TO DREAM IS TO FORGET Thronehammer KINGSLAYER Årabrot OF DARKNESS AND LIGHT Bonnie „Prince" Billy KEEPING SECRETS WILL DESTROY YOU Team Scheisse 042124192799 War/Deibel SPLIT