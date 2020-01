„Resident Evil 8“: Angebliche Gerüchte zum neuen Spiel aufgetaucht

Erste Gerüchte zu „Resident Evil 8“

Name

„Resident Evil 8“ soll wohl nicht „Resident Evil 8“ heißen, sondern einen cleveren Titel kriegen.

Figuren

Ethan aus „RE7“ soll auch in der Fortsetzung wieder der Protagonist sein, aber auch Chris Redfield soll wohl in irgendeiner Art zurückehren.

Setting

„Resident Evil 8“ wird wieder aus der Egoperspektive gespielt und soll in einem Dorf und einem Schloss spielen. Die Landschaften sollen ländlich, verschneit und voller Berge sein und die Handlung könnte wohlmöglich in Europa spielen. So oder so werden bei den Gerüchten Erinnerungen an „Resident Evil 4“ wach.

Gegner

Klassische Zombies sollen zurückkehren. Ob damit auch der T-Virus oder eine andere Form zurückkehrt, bleibt aber offen. Darüber hinaus soll es aber auch noch einen neuen Gegnertyp geben: Wolf-ähnlich Kreaturen, die den Spieler angreifen. Ebenfalls neu soll auch eine schattenähnliche, weibliche Figur sein, die den Spieler ständig verfolgt, sich aber auflöst, sobald der Spieler auf sie schießt.

Die Gerüchte im Video:

Aktuell dürfte Capcoms Fokus voll und ganz auf dem Remake von „Resident Evil 3“ liegen, welches am 03. April 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheint. Eine offizielle Vorstellung bzw. Ankündigung dürfte erst nach Veröffentlichung von „Resi 3“ erfolgen, eventuell gar zur Spielemesse E3 2020 in Los Angeles.