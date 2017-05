Es ist vollkommen okay, auch mal Angst zu haben. Über das Gefühl, sich klein zu fühlen, singen 8Kids. Die Lieder von DENEN DIE WIR WAREN handeln von ehemaligen Partnern, Beziehungen und generell der Jugend des Individuums, sind jedoch trotz aller ge­sungenen Melancholie immer Songs über Liebe, da die Worte von Sänger Jonas Jakob bittersüß, aber nie fies werden.

Seine Stimme schreit sich durch die Gitarren, die eine rockige Interpretation von Post Hardcore sind – und damit eine positivere Grundstimmung innehaben als das Minialbum DÄMONEN (2016). Dies zeigt sich auch an den ausgewählten Singles ‘Blitzschlag’ und ‘Zeit’: zwei glatte Pop-Hardcore-Nummern, die das Trio nicht richtig repräsentieren, denn dieses ist eigentlich undergroundiger.

Ganz früher waren 8Kids übrigens eine Skate-Punk-Band, was sich auch jetzt noch ein bisschen in ‘Zerbrechen’ durchschlägt: Klangfetzen aus einer Zeit, als sie in den kleinen Clubs ihrer Heimat Darmstadt gespielt haben. Oder, als das alljährliche Stadt-Open Air ein Highlight war. Auch eine Vergangenheit, auf die man mit Liebe zurückblicken kann.