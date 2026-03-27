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Aggressive Perfector COME CREEPING FIENDS

Speed Metal, Dying Victims/OPEN (9 Songs / VÖ: 27.3.)

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4.5/ 7
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Die siebenjährige Pause nach dem letzten Album HAVOC AT THE MIDNIGHT HOUR erscheint weniger lang, wenn man bedenkt, dass die nach dem Slayer-Song benannte Formation aus Manchester in dieser Zeit ganze zwei Alben mit ihrem zweiten gemeinsamen Projekt Wode hervorgebracht hat. Während das Trio die geteilte Leidenschaft für harte Musik, Horror und Okkultismus dort musikalisch eher im Black Metal auslebt, frönt es auf COME CREEPING FIENDS dem klassischem Heavy Metal mit Thrash-Einschlägen. Nachdem die schaurigen Laute des Eröffnungs-Tracks ‘Dead Undead’ das Tor zur Hölle aufstoßen, lassen schiebende Riffs, zweistimmige Gitarrenläufe und melodische Soli im Wechsel mit rasanten Rhythmen (‘Denied By The Reaper’) an eine diabolischere Version von Motörhead denken. Frontmann Daniel Shaw erzählt mit bös­artig klingenden, heiser fletschenden Vocals und markerschütternden Schreien im Stil von Chuck Schuldiner düstere Geschichten, die sich neben satanischen Motiven auch mit weltlichen, nachempfindbaren Konflikten wie beispielsweise dem Kampf mit dem inneren Feind (‘Fiend In You’) beschäftigen. Mit seinem rohen, authentischen Sound dürfte das Album insbesondere denen gefallen, die eine Vorliebe für oldschoolige Klänge pflegen.

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Lovecraft trifft Doom trifft Comic-Kunst – Premiere in Berlin
The Colour out of Space Chapter 1
Comic-Künstler Andreas Hartung bringt H.P. Lovecrafts ‘Die Farbe aus dem All’ auf die Leinwand. Die Premiere mit Liveband findet im April 2026 in Berlin statt.
Seit über zehn Jahren arbeitet der Berliner Comic-Künstler und METAL HAMMER-Layouter Andreas Hartung an einer radikal entschleunigten Adaption von H. P. Lovecrafts Erzählung ‘Die Farbe aus dem All’ (‘The Colour Out Of Space’). Entstanden ist eine wortlose Comic-Stummfilm-Arbeit, die Bild und Live-Musik zu einem düsteren Gesamterlebnis verbindet. Am 23. April findet im Kino Babylon in Berlin die Premiere des abschließenden fünften Kapitels statt. Lovecrafts Geschichte ist schnell erzählt: Auf einer abgelegenen Farm schlägt ein Meteorit ein. Die Natur scheint zunächst zu gedeihen, doch bald kippt die Idylle. Ernte und Tiere verfallen, die Landschaft verliert ihre Farbe, eine unheimliche Mattigkeit breitet…
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