Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Agnostic Front ECHOES IN ETERNITY

Hardcore , RPM/Warner (15 Songs / VÖ: 7.11.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
3.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Ach ja, die berühmt-berüchtigte Nummer 13. Es gibt wohl kaum eine Zahl, mit der die Menschheit mehr Negatives verbindet als dem düsteren Nachbarn von 12 und 14. Dass Agnostic Front ECHOES OF ETERNITY auch noch an einem Freitag veröffentlichen, verheißt nichts Gutes für das 13. Album der Hardcore-Großväter (dass Alben generell immer an Freitagen erscheinen, ignorieren wir hier einfach mal im Sinne der Theatralik). Klar, nach über 40 Jahren kommt man als Band nicht um ein paar Nieten herum, doch bis jetzt schafften es Agnostic Front eigentlich immer ganz gut, sich vor einer Totalblamage zu bewahren. Als komplette Katastrophe kann man ECHOES IN ETERNITY zwar auch nicht abstempeln, doch kommt die Gruppe hier dem Abgrund näher als je zuvor. Schließlich sind selbst die beliebtesten Klischees irgendwann ausgelutscht und es gibt wohl kaum eine Band, die sich stärker auf Klischees stützt als Agnostic Front. Auch Roger Mirets Stimme klang schon besser und schwankt je nach Song zwischen ganz akzeptabel und regelrecht parodistisch. Im seltenen Fall, dass alle Puzzlestücke zusammenpassen, zeigen sich die New Yorker gewohnt souverän, doch leider werden diese Momente mit den Jahren immer seltener. ECHOES IN ETERNITY ist schlichtweg Agnostic Front. Wer mittlerweile noch etwas anderes von den Amerikanern erwartet, ist aber auch selbst schuld.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Wertschau: Parkway Drive
Parkway Drive
Nicht jedes der bisherigen Studiowerke von Parkway Drive stößt auf ungeteilte Liebe. Wir blicken auf die Diskografie eines Metalcore-Phänomens.
Die komplette Wertschau der Parkway Drive-Alben findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert ATLAS (2012) DAS Parkway Drive-Album. Artwork. Songs. Sound. Alles. Besser wird es nicht. Eine auf Perfektion getrimmte Metal-Scheibe, die Hits in Serie ohne wirklichen Klargesang generiert und dabei bei aller Hookline-Liebe Schädel spaltet. Allein die erste Single ‘Dark Days’ gehört bis heute zum Besten, was seit der Jahrtausendwende aus den Boxen dröhnte. Unglaubliche Wucht. Unglaubliche Dynamik. Doping für die Metal-Ganglien. Um dieses Kernstück bauen die Australier im Zusammenspiel…
Weiterlesen
Zur Startseite