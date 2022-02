Nach dem Erscheinen von SUITE 226 vor fast genau zwei Jahren ist im Lager der international besetzten Serious Black einiges passiert – die krasseste Veränderung dürfte der Abgang ihres langjährigen Sängers Urban Breed gewesen sein. Auf VENGEANCE IS MINE gibt der Serbe Nikola Mijic’ (Eden’s Curse) seinen Einstand und fügt sich harmonisch in den aktuell zwischen Power, Melodic und Heavy Metal pendelnden Klang der Truppe um Mario Lochert und Dominik Sebastian ein. Sein Potenzial untermauert der Neue vor allem in aus der Gesamtheit herausstechenden Stücken wie dem teils italienisch intonierten ‘Senso Della Vita’ sowie den Balladen ‘Ray Of Light’ (mit einer Prise Growls) und ‘The Story’ (leicht orchestriert).

Davon abgesehen präsentieren sich Serious Black auf ihrem sechsten Studiowerk so gefestigt wie abwechslungsreich – man vergleiche nur düstere Riff-Offerten wie ‘Soul Divider’ oder das starke Psychogramm ‘Just For You’ mit der positiven Mitsinghymne ‘Soldiers Of Eternal Light’. Dank der vielfältigen, doch durchgehend stilsicheren Aufstellung gehört VENGEANCE IS MINE (trotz nicht optimaler Produktion) auf die Hörprobenliste für Fans von Helloween bis Avantasia.

***

