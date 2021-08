Rob Trujillo und seine Frau sind sich begegnet, als der Metallica-Bassist noch bei Suicidal Tendencies gespielt hat. Doch da hat es noch nicht gefunkt.

Chloe Trujillo -- ihres Zeichens Modedesignerin, Künstlerin und Gattin von Metallica-Bassist Robert Trujillo -- hat kürzlich die Geschichte davon erzählt, wie sich das Ehepaar kennengelernt hat. So wurde Chloe neulich im "Honest AF Show"-Podcast gefragt, wann sich die beiden getroffen haben und wie sie zusammengekommen sind. Lange miteinander bekannt "Er spielte bei Suicidal Tendencies. Wir sind uns begegnet, als ich noch in Paris gelebt habe. Ich habe einen älteren Typen kennengelernt, der echt gut mit den Suicidal-Jungs befreundet war. Und sie spielten viel in Paris. Ich befreundete mich wirklich gut mit Rocky George und Mike Clark. Immer wenn sie in…