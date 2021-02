Vor Weihnachten noch zwei Metallica-News: Lars Ulrich zeigt süße Kinderfotos, und Kirk Hammett erinnert sich an mehr als Ulrich und Hetfield.

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat den Fans der Metal-Giganten ein kleines vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. So teilte der so gut wie 57-Jährige [er hat 26. Dezember Geburtstag - Anm.d.R.] eine Reihe an Passfotos, auf denen der gebürtige Däne gerade einmal 14 Monate ist (siehe unten). Dazu schreibt er: "Ich habe durch ein altes Sammelbuch geblättert... Passfotos vom Februar 1965." Ein Blick darauf verrät: Der Drummer war mal ein süßer Fratz. Erste Begegnung Band-Kollege Kirk Hammett hat unterdessen von seinem ersten Treffen mit Lars Ulrich und James Hetfield berichtet. In einem Video-Interview mit Gibson TV (siehe weiter unten) erzählte der Lockenkopf zunächst davon,…