Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dying Wish FLESH STAYS TOGETHER

Metalcore , Sharptone/Warner (10 Songs / VÖ: 26.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Klar, weniger ist mehr, doch wer heutzutage hofft, die Metal-Massen zu beeindrucken, darf an Spektakel nicht sparen. Ohne Alleinstellungsmerkmal läuft man schnell Gefahr, im Einheitsbrei zu versinken. Dying Wish hatten zwar noch nie wirklich mit diesem Problem zu kämpfen, doch die Amerikaner gehen mit FLESH STAYS TOGETHER lieber auf Nummer sicher und liefern ordentlich Exzess in Schallplattenform: mehr Klargesang, mehr Breakdowns, tiefere Gitarren und eine Produktion, die vor Politur förmlich glänzt. Entwicklungen, die sich bereits auf ­SYMPTOMS OF SURVIVAL bemerkbar machten, werden auf FLESH STAYS TOGETHER auf die Spitze getrieben. Emma Bosters Geschrei klingt gewohnt dämonisch, aber es ist vor allem ihr engelsgleicher Gesang, der diesmal hervorsticht. Trotz Bosters himmlischer Stimme klingen Dying Wish auf ihrer neuesten Platte düsterer denn je zuvor. FLESH STAYS TOGETHER handelt von Trauer, Verlust, Leiden und Reue – das spiegelt sich auch in der Tonkulisse wider: Die Melo-Death-Einflüsse und energetischen Riffe der Vorgänger weichen dunklem Gitarrengeschrubbe und bedrückenden Klangwänden. Die Amerikaner haben Lust, zu experimentieren, doch wie so oft kann es keinen Wandel ohne etwas Schwund geben. Weniger Energie, dafür mehr Emotion – ein Tausch, mit dem nicht jeder Fan einverstanden sein wird. Eines steht fest: FLESH STAYS TOGETHER ist ein Album, an dem sich die Gemüter spalten werden.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Wacken 2025: Nasse Wetteraussichten
Wacken 2025
Man kennt es nicht anders: Auch in den kommenden Tagen sieht es wettertechnisch nicht zu gut aus für das Wacken Open Air.
Das Wacken Open Air 2023 ist denjenigen, die es tatsächlich auf das Gelände geschafft hatten, zu Recht sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Egal, wie viel Bier floss, die Situation ließ sich nicht ausblenden. Von Anfang an musste jedes Fahrzeug einzeln auf das Gelände gezogen werden, sodass einige tapfere Wacken-Gänger länger als 24 Stunden im Anreisestau ausharrten. Von den 85.000 Pilgern durften schließlich nur 61.000 tatsächlich ihr Lager aufschlagen. Wacken-Gründer Thomas Jensen sagte der BILD-Zeitung gegenüber: "Wir wollen das nicht noch mal erleben, dass Fans draußenbleiben müssen." Schlamm in Sicht in Wacken Bis jetzt läuft das Vorhaben - wie schon 2024…
Weiterlesen
Zur Startseite