Dass das aus Panama stammende Geschwisterduo bestehend aus Massiel Pinzón und Juan Carlos García de Paredes zu Werbezwecken schon mal als mittelamerikanische Supergroup angepriesen wird, ist nicht nur bezüglich der Begrifflichkeitsverwendung irreführend. Bezogen ist die vermutlich gar nicht böse gemeinten Übertreibung vielmehr darauf, dass sowohl Schwester, Schlagzeugerin, Gitarristin und Sängerin Massiel als auch ihr ebenfalls singender Bruder, Multi­instrumentalist und Produzent Juan beide auf eine bewegte wie in heimischen Gefilden durchaus erfolgreiche Band-Vergangenheit zurückblicken können und als ­Alphawhores nun ihre Kräfte gebündelt haben. Nachdem also erstmals auf dem Debüt I (2024) die fa­miliäre Chemie unter Beweis gestellt wurde, folgt hier auch schon Nachschub.

Dabei schlagen der an Alice In Chains-geschulte gemischte Satzgesang sowie die nicht zu leugnende Grunge-Verbundenheit genauso positiv zu Buche wie der primär von Juan Carlos’ Stimmanteil vorangetriebene Nine Inch Nails-Ab­stecher ‘T-Rex Masseuse’. Dass bei aller Seattle-Sympathie am Ende kaum etwas hänge­nbleibt, ist leider dem arg gleichförmigen Material geschuldet, welches zu sehr in einer Dynamikstarre verharrt.

***

