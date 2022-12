Künstler und Künstlerin­nen beziehen ihre Inspi­rationen aus unterschied­lichen Quellen, die auch gerne mal vom eigenen Schaffen abweichen. Während im Symphonic Metal (der Name sagt es schon) meist klassische Musik hinzu­gezogen wird (und das ist auch hier partiell der Fall), liegt der Schwerpunkt bei Amberian Dawns neuestem Werk ganz offensichtlich auf der Musik der Pop-Legenden ABBA. Ihnen zu Ehren nahm das finnische Quintett kurzerhand ein komplettes Tribute-Album auf. Das klingt erst mal etwas ungewöhnlich, passt aber. Besonders die klare und zugleich kräftige Stimme von Frontfrau Capri harmoniert hervorragend mit Disco-Klassikern wie ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’, ‘SOS’ und allen voran ‘Super Trouper’.

Dabei werden die härteren Drums und Gitarrenklänge subtil eingesetzt und den Synthesizern und Keyboards mehr Platz eingeräumt. Amberian Dawn nehmen sich jedoch nicht nur die ultimativen ­ABBA-Gassenhauer vor: Auch weniger bekannte Nummern wie ‘Like An Angel Passing Through My Room’ oder ‘Under Attack’ finden einen Platz auf TAKE A CHANCE – A METAL ­TRIBUTE TO ABBA und werden Nicht-ABBA-Kennern auf wohldosiert metallische Weise nähergebracht. Mit ‘Lay All Your Love On Me’ endet die nostalgische Reise dann auch schon. Schade eigentlich. Diese Platte (oder zumindest der ein oder andere Titel darauf) hat aber definitiv das Zeug dazu, der Hit auf der nächsten Party zu werden, denn Hand aufs Herz: Zumindest die meisten Refrains kann wohl jede(r) mitsingen.

***

