Schade, dass sich ABBA für die Symphonic-Metaller schon wieder erledigt haben. Denn die Schweden-Pop-Klassiker auf TAKE A CHANCE – A METAL TRIBUTE TO ABBA (2022) kamen wie für die Finnen gemacht daher. Jetzt legt das Quintett also wieder eigenen Klangkleister vor – mit neuer Sängerin: Nicole Willerton macht auf jeden Fall eine gute Figur und be­reichert mit astreinen Growls sogar das Klangbild (unter anderem in ­‘Unchained’). Dennoch kann sie nicht über das grundsätzliche Songwriting von Gitarrist, Keyboarder und Hauptkomponist Tuomas Seppälä hinwegtäuschen. So strahlen Amberian Dawn in guten Momenten – wie dem Titel-Track oder in ‘The Garden’ – feine Sonata Arctica-Vibes aus. Ansonsten kranken die ­meisten Songs leider etwas an den aufdringlichen Keyboards und den arg ­anbiedernd-eingängigen Melodien.

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