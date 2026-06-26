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Amberian Dawn TEMPTATION’S GATES

Symphonic Metal, Napalm (10 Songs / VÖ: 26.6.)

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3.5/ 7
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Schade, dass sich ABBA für die Symphonic-Metaller schon wieder erledigt haben. Denn die Schweden-Pop-Klassiker auf TAKE A CHANCE – A METAL TRIBUTE TO ABBA (2022) kamen wie für die Finnen gemacht daher. Jetzt legt das Quintett also wieder eigenen Klangkleister vor – mit neuer Sängerin: Nicole Willerton macht auf jeden Fall eine gute Figur und be­reichert mit astreinen Growls sogar das Klangbild (unter anderem in ­‘Unchained’). Dennoch kann sie nicht über das grundsätzliche Songwriting von Gitarrist, Keyboarder und Hauptkomponist Tuomas Seppälä hinwegtäuschen. So strahlen Amberian Dawn in guten Momenten – wie dem Titel-Track oder in ‘The Garden’ – feine Sonata Arctica-Vibes aus. Ansonsten kranken die ­meisten Songs leider etwas an den aufdringlichen Keyboards und den arg ­anbiedernd-eingängigen Melodien.

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Ann Wilson (Heart): Krebserfahrung war "kein schwarzes Loch"
Ann Wilson mit Heart beim New Orleans Jazz & Heritage Festival am 28. April 2024
Während ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024 kam Heart-Legende Ann Wilson ihr unerschütterlicher Optimismus zugute.
Ann Wilson musste sich zuletzt mit einer Krebserkrankung herumschlagen. In einem neuen Interview mit Jesse Thorn hat die Heart-Ikone nun ausführlich darüber geplaudert. Konkret wollte der Moderator wissen, ob die 75-Jährige neben den Sorgen um „die üblichen Krebs-Begleiterscheinungen“ vornehmlich Angst hatte, „die körperlichen Fähigkeiten zu verlieren, die es ihr ermöglichen“ zu singen und auf der Bühne zu stehen. Wegweisender Optimismus Dies bejahte Ann Wilson: „Ja, natürlich. Ich habe mir tatsächlich mehr Sorgen um meine körperliche Verfassung auf der Bühne gemacht als um alles andere. Das ist eigentlich nicht seltsam, denn ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Daher war meine…
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