Schade, dass sich ABBA für die Symphonic-Metaller schon wieder erledigt haben. Denn die Schweden-Pop-Klassiker auf TAKE A CHANCE – A METAL TRIBUTE TO ABBA (2022) kamen wie für die Finnen gemacht daher. Jetzt legt das Quintett also wieder eigenen Klangkleister vor – mit neuer Sängerin: Nicole Willerton macht auf jeden Fall eine gute Figur und bereichert mit astreinen Growls sogar das Klangbild (unter anderem in ‘Unchained’). Dennoch kann sie nicht über das grundsätzliche Songwriting von Gitarrist, Keyboarder und Hauptkomponist Tuomas Seppälä hinwegtäuschen. So strahlen Amberian Dawn in guten Momenten – wie dem Titel-Track oder in ‘The Garden’ – feine Sonata Arctica-Vibes aus. Ansonsten kranken die meisten Songs leider etwas an den aufdringlichen Keyboards und den arg anbiedernd-eingängigen Melodien.
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