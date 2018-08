Rob Zombie und Marilyn Manson haben sich für ein Cover zusammengetan und eine eigene Version des The Beatles-Klassikers ‘Helter Skelter’ geschaffen, welches sie bei ihrer derzeitigen Tour live spielen.

Rob Zombie und Marilyn Manson veröffentlichten gestern (Mittwoch, 11. Juli) ein Cover zum The Beatles-Klassikers ‘Helter Skelter’ und spielten den Song am gleichen Tag auch zum ersten Mal live, während ihrer Co-Headliner-Tour als Twins Of Evil in Detroit. Auf die Frage, wie es zu der Idee kam, sagte Rob in einem Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone: "Wir hatten darüber geredet, für die anstehenden Shows etwas zusammen zu machen - sodass er [Marilyn Manson] während meines Sets auf die Bühne kommt und wir ein Lied zusammen spielen. Aber wir konnten uns nicht vorstellen, was für ein Lied es sein soll.…