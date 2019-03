Any Given Day

Mit dem Rihanna-Cover ‘Diamonds’ konnten Any Given Day seit 2015 satte zehn Millionen Likes auf YouTube ziehen und entsprechend an Popularität zulegen. Das zweite Album EVERLASTING nutzte diese Welle und konnte sich (trotz einiger Schwächen) 2016 unter die Top 15 der deutschen Charts platzieren. Da geht bestimmt noch mehr: Denn OVERPOWER ist im Vergleich die weitaus stärkere Scheibe. Da wäre der Brüllgesang, der eigenständiger ausfällt als noch auf den ersten beiden Veröffentlichungen. Zudem variieren die Lieder noch mehr zwischen Modern Metal und Metalcore; Dynamik und Varianz steigen merklich an.

Auch die melodischen Höhepunkte erscheinen 2019 geschmeidiger und selbstbewusster. An manchen Stellen laufen die Gelsenkirchener zwar immer noch Gefahr, zu geradlinig (und dementsprechend erwartungsgemäß) zu komponieren und sich dadurch kreativ zu limitieren, aber in der Gesamtbewertung stellt OVERPOWER einen wichtigen und richtigen Schritt für Any Given Day dar. Der Sound ist angenehm satt, die Arrangements sind schlau gesetzt, der Mix aus Härte und Harmonie wirkt ausgewogen. Wer an Five Finger Death Punch, All That Remains oder jüngeren Killswitch Engage Gefallen findet, wird mit dem Kauf von OVERPOWER nichts falsch machen.