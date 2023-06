Dass Atlases große Fans des Dualismus sind, haben sie bereits mit ihren Vorgängerstücken bestätigt. So geht es dementsprechend auch in ihrem neuen Studiowerk BETWEEN THE DAY & I weiter: wuchtige Melodic Death-/Doom Metal-Klänge, satte Riffs und Drums sowie viel Groove. Zudem gibt es reichlich modernen Post Metal und feine, zum Träumen einladende atmosphärische Sounds, so weit das Ohr reicht. Letztere, die teilweise von zurückhaltenden Klar-Passagen begleitet werden, machen ziemlich neugierig auf den Krach danach – und dieser hat es richtig in sich. Stücke wie ‘Save Room’, ‘Mosaic Of Silence’ oder ‘Eyelids Of The New Dawn’ kristallisieren sich schnell als Favoriten heraus.

BETWEEN THE DAY & I bei Amazon

Der Klargesang kann aufgrund der fehlenden Dichte bemängelt werden, wenn man ihn separat beurteilen müsste; in Kombination mit den weicheren Melodien passt es am Ende aber doch zusammen. Das gute Stück des Sechsergespanns erfreut sich somit einer hohen Vielseitigkeit und interessanten Strukturen. Diesen Dualismus dürfen – oder besser gesagt sollten – die Herren gerne weiterhin verfolgen, denn er verleiht ihnen einen hohen Grad an Unverkennbarkeit. Dadurch, dass die sanften und brachialen Töne in einem guten Gleichgewicht stehen, eignet sich BETWEEN THE DAY & I für Fans beider Stile.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***