Wer seinen Hard Rock gerne moderner und ­massiver mag, kommt an den Dänen Black Oak County kaum vorbei. Auch ihr viertes Album, das erneut von Defecto-Sänger/Gitarrist Nicklas Sonne produziert, gemischt und kompositorisch mitverfasst wurde, bremst die (internationale) Konkurrenz aus wie ein frisch vollgetankter Monstertruck. Dabei wirkt Black Oak Countys Dicke-Hose-Attitüde zuweilen gar einen Tacken amerikanischer als die mancher US-Band, was dem ein oder anderen eventuell dann doch etwas zu viel des Guten sein könnte. Bretternde Geschosse wie ‘Kill The Pain’ oder ‘Rock’n’Roll’ sollten Fans von Nickelback und Shinedown, aber auch Alter Bridge unmittelbar aufhorchen lassen. Dass man sich dennoch von Sänger Niels Beier ein nuancierteres vokalistisches Ausdrucks­vermögen oder auch von der (Solo-)Gitarrenarbeit etwas mehr emotionales Modulationsspiel wünschen könnte, gehört zu den zu Minuspunkten von MISPRINT. Den hervorragenden harmonischen Grundlagen – die sicher größtenteils auf Sonnes Songwriting-Vermögen zurückgehen – hätte man somit jedenfalls noch stärker gerecht werden und eine Nummer wie das hymnische ‘Starlight’ eben noch ein paar Stufen höher auf das Hit-Treppchen hieven können. Wer auf (solche) Feinheiten allerdings keinen gesteigerten Wert legt, bekommt eine solide dicke Scheibe Ami-Rock dänischen Ursprungs serviert.

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